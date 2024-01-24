«Теперь об обмене речи идти не будет». Депутат Госдумы Картаполов утверждает, что власти Украины знали маршрут рухнувшего самолета с военнопленными 

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что власти Украины якобы знали маршрут следования рухнувшего самолета ИЛ-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — сказал он.

По словам Картаполова, следом за ИЛ-76 летел второй борт, который вез еще порядка 80 военнопленных. «Его успели развернуть», — добавил он.

«Это было намеренно. Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит. Операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Там все предельно четко понятно, что это большой самолет, он летел без сопровождения. <...> Теперь пока об обмене, видимо, речи идти не будет», — заявил Картаполов телеграм-каналу Shot.

Mash без ссылки на источник пишет, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января около 13 часов дня в Краснояружском районе Белгородской области.

О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области стало известно около полудня. По данным Минобороны России, он рухнул около 11:00 по московскому времени. В российском военном ведомстве утверждают, что на борту находились 65 украинских военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 11:12 написал в своем телеграм-канале, что в Белгороде «запущено оповещение ракетной опасности». Сигнал тревоги отменили в 11:43. Спустя пять минут Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе».

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