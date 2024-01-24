Издания «Украинская правда» и РБК-Украина удалили сообщения, что самолет Ил-76 сбили ВСУ. Минобороны Украины заявило, что пока не может это подтвердить 

Украинские СМИ удалили сообщения, что ИЛ-76 сбили ВСУ. Так, после крушения самолета издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском Генштабе написало, что это была «работа ВСУ». Такая же новость спустя 20 минут вышла у РБК-Украина.

После того как Минобороны России заявило, что на самолете Ил-76 перевозили украинских пленных, «Украинская правда» отредактировала новость. Теперь она выглядит так: «В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет Ил-76, губернатор сообщил о "происшествии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300».

Следом за «Украинской правдой» новость отредактировало издание РБК-Украина. В свою очередь, «Суспільне» сообщает, что Минобороны Украины не может подтвердить, что это была работа ВСУ, поскольку там «еще выясняют информацию».

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