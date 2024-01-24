Аналитики сообщили о сокращении госрасходов на закупку лекарств. Деньги могли перераспределить на нужды армии — РБК

В 2023 году Россия сократила расходы на закупку лекарств, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Headway Company и DSM Group. Эксперты предполагают, что это может быть связано с перераспределением денег на нужды армии.

Речь идет о закупках препаратов на федеральном и региональном уровнях — для льготников, людей с тяжелыми заболеваниями и пациентов в больницах. Headway Company подсчитала, что в 2023 году власти купили лекарств на 864,3 миллиарда рублей — это на 7% меньше, чем в 2022.

По версии аналитиков DSM Group, за 11 месяцев 2023 года Россия потратила на лекарства 649,8 миллиардов рублей — это почти на 23% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Обе компании анализировали информацию с портала госзакупок, где публикуются контракты на поставку лекарств.

В Headway Company отмечают, что сильнее всего в 2023 году сократились объемы закупок лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями. DSM Group также сообщает о сильном сокращении объема региональных тендеров.

Headway Company связывает снижение расходов на закупку лекарств с тем, что в предыдущие годы необходимые препараты были закуплены на несколько лет вперед. Еще одной причиной мог стать уход с рынка нескольких иностранных препаратов.

Аналитики обеих компаний также предполагают, что Россия могла потратить на лекарства меньше денег из-за перераспределения бюджета на нужды армии. Такие тендеры часто не видны в системе госзакупок, поэтому узнать их объемы невозможно, отметили эксперты. Кроме того, закупки объемом до 100 тысяч рублей, а для крупных заказчиков — до 500 тысяч, проводятся без тендеров.

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В пресс-службе Минздрава отрицают сокращение расходов на лекарства. В министерстве утверждают, что за 2023 год объем контрактов на поставку препаратов увеличился более чем на 36 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом.

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