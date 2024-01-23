Фильмы «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные» собрали больше всего номинаций на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на премию «Оскар». Больше всего номинаций собрали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

На награду за лучший фильм претендуют картины «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».

претендуют картины «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов». Номинации за лучшую режиссуру получили Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

получили Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»). На лучшую мужскую роль жюри номинировали Бредли Купера («Маэстро»), Колмана Доминго («Растин»), Пола Джаматти («Оставленные»), Киллиана Мерфи («Оппенгеймер») и Джеффри Райта («Американское чтиво»).

жюри номинировали Бредли Купера («Маэстро»), Колмана Доминго («Растин»), Пола Джаматти («Оставленные»), Киллиана Мерфи («Оппенгеймер») и Джеффри Райта («Американское чтиво»). «Оскар» за лучшую женскую роль могут получить Аннет Беннинг («Дайана Найэд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэрри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

могут получить Аннет Беннинг («Дайана Найэд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэрри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»). Приз за лучшую мужскую роль второго плана может достаться Стерлингу Брауну («Американское чтиво»), Роберту Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберту Дауни-младшему («Оппенгеймер»), Райану Гослингу («Барби») и Марку Руффало («Бедные-несчастные»).

может достаться Стерлингу Брауну («Американское чтиво»), Роберту Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберту Дауни-младшему («Оппенгеймер»), Райану Гослингу («Барби») и Марку Руффало («Бедные-несчастные»). За «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» поборются Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

поборются Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). На премию за «Лучший адаптированный сценарий» номинированы фильмы «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».

номинированы фильмы «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий могут получить «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Май декабрь» и «Прошлые жизни».

Фильм «Барби» Греты Гервиг, помимо прочего, получил номинации за лучшие костюмы и дизайн. «Оппенгеймер» был номинирован в том числе на приз за лучший дизайн, прически и макияж, звук, монтаж и костюмы.

Номинацию за лучший анимационный фильм получила картина «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Приз за лучший документальный фильм может получить «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.

96-я премия «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.