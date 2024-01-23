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Фильмы «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные» собрали больше всего номинаций на премию «Оскар»

18:24 • 23.01.2024

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на премию «Оскар». Больше всего номинаций собрали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. 

  • На награду за лучший фильм претендуют картины «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».         
  • Номинации за лучшую режиссуру получили Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).     
  • На лучшую мужскую роль жюри номинировали Бредли Купера («Маэстро»), Колмана Доминго («Растин»), Пола Джаматти («Оставленные»), Киллиана Мерфи («Оппенгеймер») и Джеффри Райта («Американское чтиво»).
  • «Оскар» за лучшую женскую роль могут получить Аннет Беннинг («Дайана Найэд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэрри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).  
  • Приз за лучшую мужскую роль второго плана может достаться Стерлингу Брауну («Американское чтиво»), Роберту Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберту Дауни-младшему («Оппенгеймер»), Райану Гослингу («Барби») и Марку Руффало («Бедные-несчастные»).
  • За «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» поборются Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
  • На премию за «Лучший адаптированный сценарий» номинированы фильмы «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов». 
  • «Оскар» за лучший оригинальный сценарий могут получить «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Май декабрь» и «Прошлые жизни».       

Фильм «Барби» Греты Гервиг, помимо прочего, получил номинации за лучшие костюмы и дизайн. «Оппенгеймер» был номинирован в том числе на приз за лучший дизайн, прически и макияж, звук, монтаж и костюмы. 

Номинацию за лучший анимационный фильм получила картина «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Приз за лучший документальный фильм может получить «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.   

96-я премия «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 10 марта. 

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