В Забайкалье женщина пожаловалась на переодетого в Снегурочку мальчика в новогодней сценке. В полицию вызвали ее саму

Жители села Капцегайтуй Краснокаменского района Забайкальского края устроили сход, на котором осудили действия доносчицы Маргариты Котенко. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Ранее Котенко от лица жителей поселения пожаловалась на «пропаганду ЛГБТ» в новогодней сценке в местном Доме культуры.

Как отмечает «Чита.ру», Котенко возмутило исполнение роли Снегурочки мальчиком. В тексте обращения, которое она написала от лица жителей Капцегайтуя, говорилось, что новогоднее представление «пропагандировало нетрадиционные сексуальные отношения». Котенко требовала привлечь к ответственности главу поселения Валерия Колобова и бывшую заведующую ДК Ольгу Колобову. Жалоба была адресована в том числе депутатам Госдумы Андрею Гурулеву и Александру Хинштейну, губернатору Забайкальского края Александру Осипову и местному прокурору Александру Янковскому.

На обращение Котенко отреагировала заместитель председателя правительства Забайкалья Виктория Бессонова. Она написала в своих соцсетях, что ситуация «взята на контроль», и что в ней будут «внимательно разбираться».

19 января жители Капцегайтуя устроили сход, на котором единогласно осудили действия Котенко. Односельчане заявили, что не подписывали это обращение, и написали на Котенко семь заявлений в полицию. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил «Чита.ру», что в этом селе не может быть «пропаганды нетрадиционных ценностей».

«Да какая может быть пропаганда ЛГБТ в селе Капцегайтуй Краснокаменского района? Вы там вообще были давно? У нас если кого-то местные заподозрят в пропаганде ЛГБТ, то никаких заявлений в полицию писать не потребуется. Разве что пострадавшему», — сказал депутат.

Гурулев призвал «не поддаваться безумию» в «стремлении отыскать во всем пропаганду чего-то неправильного». Ранее этот депутат призывал «уничтожить» 20% россиян, не поддерживающих Владимира Путина.

Местный губернатор Александр Осипов назвал действия Котенко «охотой на ведьм» и написал, что мужчины часто играют женские роли в театре и кино. Он привел в пример несколько таких художественных фильмов. Осипов добавил, что Маргарита Котенко «уже давно» живет не в Капцегайтуе, а в Чите.

«Юмористическую сценку подростков Маргарита пыталась выдать […] за что-то выходящее за рамки наших традиционных ценностей», — написал губернатор.

В разговоре с «Читой.ру» глава Капцегайтуя Валерий Колобов объяснил произошедшее в ДК тем, что в селе живет больше мальчиков, чем девочек. По его словам, именно поэтому Снегурочку сыграл мальчик. Колобов также сообщил, что после жалобы Котенко в село приезжали полицейские и прокуроры, а также депутаты местного заксобрания. По словам главы поселения, все они хотели «разобраться в ситуации».

Саму Котенко в итоге вызвали в полицию, где она дала объяснения. С такой оценкой своих действий со стороны властей и бывших односельчан она не согласилась.

«Сейчас мы изготовили мемориальную доску нашему земляку, которую разместят на здании школы. За что он погиб в СВО? За такие спектакли? Чтобы мальчишек в платье переодевали? Над этим плакать надо, а не смеяться. Если бы мой ребенок в таком спектакле участвовал бы, то я бы, наверное, в драку полезла», — сказала она в разговоре с «Читой.ру».

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