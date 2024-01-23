Суд запретил журналу Forbes писать, что миллиардер Усманов поддерживал Путина и решал его бизнес-проблемы

Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes писать, что российский миллиардер Алишер Усманов поддерживал Владимира Путина и решал его бизнес-проблемы. Об этом сообщает РБК.

Усманов подал иск к Forbes из-за статьи под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины», опубликованной 2 февраля 2022 года. Его адвокаты оспаривали содержавшуюся в ней цитату анонимного эксперта, который заявил, что «Усманов неоднократно выступал в поддержку Путина и решал его бизнес–проблемы».

В феврале 2022 года эти слова среди прочих процитировал Совет ЕС, обосновывая внесение Усманова в санкционные списки. Защита миллиардера назвала эту цитату ложной и дискредитирующей.

РБК, ссылаясь на решение суда, пишет, что Forbes отказался раскрыть свой источник. Кроме того, издание якобы не смогло привести примеры, когда и как Усманов поддерживал Путина.

Суд Гамбурга запретил Forbes распространять и другую информацию об Усманове. Например, о том, что он приобрел у бывшего министра связи России Леонида Реймана долю в российском операторе сотовой связи «МегаФон», чтобы «решить бизнес-проблему» для Путина. Рейман неоднократно заявлял, что не владел долей в компании.

РБК отмечает, что это уже вторая победа Усманова в суде по иску к СМИ, которое написало о его тесных связях с Кремлем. Так, в августе прошлого года он выиграл суд у австрийской газеты Kurier. Поводом для иска стала публикация, в которой утверждалось, что Путин назвал Усманова «одним из своих любимых олигархов». Тот же суд Гамбурга встал тогда на сторону миллиардера и постановил, что это утверждение является клеветой.

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