Полиция Германии провела обыск у Алишера Усманова 

Полиция Германии и сотрудники таможни обыскали несколько объектов недвижимости в Мюнхенском районе и Баварии, которые, как сообщается, принадлежат российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает Reuters.

«Не может быть никаких оснований для подозрений в отношении господина Усманова, который всегда должным образом декларировал личное имущество, приобретенное им на законных основаниях, а также раскрывал средства, на которые он приобрел эти активы», — заявил агентству представитель Усманова.

Он также отметил, что Усманов не является владельцем объектов недвижимости, где провели обыски, так как ими управляет траст-фонд. «Поэтому у него нет возможности узнать, что в настоящее время происходит с имуществом, принадлежащим трасту», добавил он.

В свою очередь, Bild пишет, что во время обысков полицейские изъяли семь автомобилей, в том числе один Bentley и два Mercedes Maybach.

В сентябре 2022 года немецкая полиция уже проводила обыск на вилле Усманова в курортном городе Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Позже суд признал его незаконными.

Российский миллиардер Алишер Усманов попал в санкционные списки Евросоюза в конце февраля 2022 года. Он пытается снять ограничения через суд.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.