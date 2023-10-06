Поддержать
Новости

Полиция Германии провела обыск у Алишера Усманова 

10:44 • 06.10.2023

Полиция Германии и сотрудники таможни обыскали несколько объектов недвижимости в Мюнхенском районе и Баварии, которые, как сообщается, принадлежат российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает Reuters. 

«Не может быть никаких оснований для подозрений в отношении господина Усманова, который всегда должным образом декларировал личное имущество, приобретенное им на законных основаниях, а также раскрывал средства, на которые он приобрел эти активы», — заявил агентству представитель Усманова. 

Он также отметил, что Усманов не является владельцем объектов недвижимости, где провели обыски, так как ими управляет траст-фонд. «Поэтому у него нет возможности узнать, что в настоящее время происходит с имуществом, принадлежащим трасту», добавил он. 

В свою очередь, Bild пишет, что во время обысков полицейские изъяли семь автомобилей, в том числе один Bentley и два Mercedes Maybach.

В сентябре 2022 года немецкая полиция уже проводила обыск на вилле Усманова в курортном городе Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Позже суд признал его незаконными. 

Российский миллиардер Алишер Усманов попал в санкционные списки Евросоюза в конце февраля 2022 года. Он пытается снять ограничения через суд. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»