Американский рэпер пять лет удерживал девушку в своем гараже

Несколько недель назад на ютуб-канале 52-летнего рэпера Ли Картера, известного под псевдонимом Viper, вышел новый трек под названием «Youll Neva Find Out I Had Someone Locked Up In My Garage For 5 Years» («Ты никогда не узнаешь, что я пять лет держал кого-то запертым в моем гараже»). Позже ролик был удален, но оказалось, что за названием скрывается реальная история. Незадолго до публикации рэпера задержали за похищение человека.

7 апреля 2023 года в полицию города Хьюстон в штате Техас поступило сообщение от девушки. Она заявляла, что ее похитили и удерживают в доме на улице Перри-стрит на юго-востоке города, и просила помощи.

Приехав на место, патрульные увидели небольшой одноэтажный дом с гаражной пристройкой. Подойдя ближе, они услышали женский голос, доносившийся из окна.

Полицейские взломали дверь. Внутри они обнаружили импровизированный туалет, в котором не было смыва, матрас со следами свежей рвоты, подгузники, пустые пачки чипсов и печенья «Twinkies». Сам гараж запирался изнутри, а чтобы оттуда выйти, требовался специальный ключ.Женщина, которая просила о помощи, была в грязной одежде и выглядела истощенной: она весила около 30 килограммов. Она рассказала, что ее похитил человек по имени Ли Картер.

Один из основателей клауд-рэпа

Ли Картер — рэпер из Хьюстона. Он родился 7 октября 1971 года. Достоверных сведений о его семье практически нет: по некоторым данным, Картер рос в семье проповедника Лаймелла Картера и его супруги Бетти.

Картер считается одним из основоположников клауд-рэпа и выпускает свою музыку под псевдонимом Viper. За свою карьеру он записал 15 оригинальных альбомов и около сотни микстейпов, но так и не добился большой популярности.Его самый известный трек, вышедший в 2008 году, «You'll Cowards Don't Even Smoke Crack» («Вы, трусы, даже не курите крэк») собрал более четырех миллионов просмотров на YouTube.

Согласно показаниям похищенной девушки [ее имя не раскрывается], Картер познакомился с ней около пяти лет назад, когда она попрошайничала на одной из городских улиц. Он дал ей доллар и спросил, не нужна ли ей какая-нибудь помощь. После того как девушка сказала «да», Картер отвез ее к себе домой и запер в гараже.

С тех пор она подвергалась насилию со стороны Картера: он заставлял ее принимать наркотики и заниматься с ним сексом. Женщина умоляла Картера отпустить ее, но он угрожал ее избить. Если она пыталась сбежать, Картер догонял ее и отводил обратно в гараж.

Однажды ей удалось выбраться через окно, чтобы привлечь внимание полиции, однако тогда она не сообщила о том, что ее похитили и насиловали. Согласно материалам дела, ее отвезли в больницу, но оттуда ее снова забрал Картер. После этого инцидента он заколотил в гараже окна.

Почти все время своего заключения девушка питалась только чипсами и закусками: Картер не давал ей полноценной еды, а в душ пускал лишь раз в несколько месяцев.

Спастись ей удалось только в апреле 2023 года — благодаря ноутбуку Картера. Улучив момент, она смогла связаться с диспетчерской службой 911 с помощью приложения «Text Now».

«Находились в романтических отношениях»

Самого Картера поймали только через девять месяцев. Когда жертву освобождали, Картера не было дома, и все это время он скрывался. 4 января его арестовали в одном из местных мотелей и отправили в тюрьму округа Харрис. Ему предъявили обвинение в похищении при отягчающих обстоятельствах.

После ареста Картера полицейские попытались снова связаться с освобожденной женщиной, но она перестала выходить на связь. Тогда следователи решили вновь проверить дом Картера и взломали дверь.

Внутри они нашли только работающий телевизор и собаку. Потерпевшей в доме не оказалось. Позже выяснилось, что девушка переехала в квартиру за городом. Полиция поддерживает с ней связь.

После ареста Картера на его музыкальном канале появился новый трек под названием «Youll Neva Find Out I Had Someone Locked Up In My Garage For 5 Years». Видео с нарезкой новостей о преступлении Картера под его музыку опубликовал администратор ютуб-канала рэпера. Автор ролика пообещал перечислить доходы с его показов жертве Картера. Однако позднее ролик был удален.

Вскоре Картер вышел под залог в размере 100 тысяч долларов. Ему запрещено вступать в контакт с жертвой, и он должен носить GPS-трекер. 10 января он написал в твиттере: «Я невиновен! Я вышел из тюрьмы и буду полностью оправдан! Я докажу свою невиновность!».

Адвокат Картера Джордж Пауэлл заявил, что его подзащитный не похищал женщину, а находился с ней в «романтических отношениях» и воспитывал их общего трехлетнего ребенка. Кроме него, по словам защиты, у Картера еще шестеро детей в возрасте от одного года до 31.

Следующее судебное заседание состоится в феврале.