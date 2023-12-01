Из колонии на войну отпустили мужчину, в прошлом году осужденного на 24 года строгого режима за изнасилование и убийство

Из колонии строгого режима во Владивостоке на войну в Украине отпустили Георгия Повилайко, который ранее был осужден на 24 года за изнасилование и убийство женщины. Муж убитой обратился в Генпрокуратуру, Минобороны и к местным депутатам, требуя вернуть убийцу в колонию, сообщает «Новая газета».

29-летний безработный Повилайко убил мать двоих детей Анну Кошулько в августе 2021 года. Утром перед поездкой на работу она пошла за машиной в свой гараж. Повилайко заметил женщину и пошел за ней.

«Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот… И она кричала — никто не вышел помочь. Никто…», — рассказал «Новой газете» муж покойной Александр.

После убийства Повилайко сел в машину Кошулько и поехал домой. Там он переоделся, забрал друзей и поехал с ними на море — купаться. В тот же день его задержали. Когда полицейские пытались задержать Повилайко, он протаранил полицейскую машину и ударил одного из силовиков. В его крови обнаружили алкоголь.

Прокуратура запрашивала для убийцы пожизненное. Сам Повилайко просил снизить ему срок, ссылаясь на необходимость ухода за ребенком от первого брака. Когда прокуратура запросила справки, выяснилось, что мужчина задолжал почти два миллиона рублей по алиментам. В 2022 году суд приговорил Повилайко к 24 годам колонии строгого режима.

«На суде он просто голову опустил, сидел и молчал. Со слов его адвоката, он боялся, что ему дадут пожизненное, он ведь ранее был судим. А как озвучили приговор, сразу распетушился, давай апелляцию писать…», — рассказал Александр Кошулько.

20 октября 2023 года муж убитой узнал, что Повилайко освобожден из колонии за счет заключения контракта с Минобороны.

«У него пять статей. И он отсидел всего лишь год из 24 лет! Я стал бить тревогу уже по всем каналам. Ладно, если он как собака сдохнет. Хрен с ним, не жалко. А если сейчас вернется?», — говорит Александр. Он направил обращение с копией уголовного дела на имя генпрокурора Игоря Краснова, министра обороны Сергея Шойгу и обратился к нескольким депутатам с требованием вернуть убийцу в колонию.

Ранее на войну завербовался ярославец Николай Оголобяк, в 2010 году осужденный на 20 лет за ритуальные убийства подростков. Он провел на фронте полгода, после чего был ранен и, получив помилование, вернулся в Ярославль. Сейчас он живет с матерью. В ноябре на войну также отпустили жителя Сахалина Дениса Горина, ранее осужденного за убийства и каннибализм.

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