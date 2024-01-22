Следствие просит перевести создательницу «марафона желаний» Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Следствие попросило суд перевести блогершу Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

В нем уточняется, что ужесточить меру пресечения Блиновской ведомство просит в связи «с неоднократными нарушениями» условий домашнего ареста.

Популярную в России блогершу и создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась уехать из России через Беларусь. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей, а также в легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, снижая таким образом полученные доходы. Для этого она привлекла своего мужа и других неустановленных лиц. На допросе Блиновская полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

В июле Пресненский суд Москвы наложил арест на 21 объект недвижимости, принадлежащей Блиновской, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также одна элитная квартира в Москве.

Кроме того, суд арестовал 50 банковский счетов Блиновской и принадлежащие ей 100 миллионов рублей в разной валюте наличными и коллекционные монеты.

В декабре 2023 года адвокаты Блиновской подали в суд иск с требованием признать незаконными действия Федеральной налоговой службы.

При этом, по информации Shot, Блиновская требует снизить долги по налогам на 60% — с 1,4 миллиарда до 560 миллионов рублей. Ее адвокаты просили об этом еще в середине декабря, но в ФНС не удовлетворили эту жалобу.

«Налоговый орган выставил налог от всей суммы выручки Блиновской и без объяснения причин не принял представленные нами расходы», — сказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова пропагандистскому телеканалу RT.

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