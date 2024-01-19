Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве Татарского

Обвинение запросило 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой.

Прокурор запросил для обвиняемой в убийстве провоенного блогера Владлена Татарского Дарьи Треповой наказание в виде 28 лет отбывания в колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа, а также ограничения свободы на два года, передает «Бумага» из зала суда.

Обвинение запросило такой срок по совокупности трех статей: совершение теракта (пункт «б» частьи 3 статьи 205 УК), незаконный оборот взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1 УК) и подделка документов (часть 4 статьи 327 УК). По первой статье прокуратура запросила 19 лет лишения с ограничением свободы на 2 года, по второй — 14 лет со штрафом 800 тысяч рублей, по третьей — 3 года лишения свободы, сообщает «Медиазона».

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