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Руслана Зинина, стрелявшего в военкома, приговорили к 19 годам лишения свободы

13:54 • 19.01.2024

Водителя лесовоза Руслана Зинина признали виновным по статьям о террористическом акте (пункт «в» части 2 статьи 205 УК), хранении (часть 1 статьи 222 УК) и изготовлении (часть 1 статьи 223 УК) оружия за стрельбу в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Его приговорили к 19 годам лишения свободы, сообщает «Зона солидарности». Прокуратура требовала наказания в виде 20 лет.

Первые 7 лет срока по решению суда Зинин должен провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Зинин 26 сентября 2022 года пришел в военкомат с ружьем, чтобы спасти от мобилизации брата, и ранил военного комиссара Александра Елисеева. Через полтора месяца после произошедшего  Елисеева выписали из больницы.

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