Брянский губернатор сообщил об атаке на нефтебазу в Клинцах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Клинцах.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в своем телеграм-канале.

После этого начался пожар. По словам Богомаза, никто не пострадал. Об атаке беспилотника на Брянскую область также сообщили в Минобороны. В телеграм-канале ведомства утверждается, что силы ПВО уничтожили дрон.

Накануне впервые беспилотник атаковал нефтяной терминал в Ленинградской области. Тогда дрон сбили, на территорию упали его обломки.

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