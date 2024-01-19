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Брянский губернатор сообщил об атаке на нефтебазу в Клинцах

09:27 • 19.01.2024

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Клинцах. 

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в своем телеграм-канале. 

После этого начался пожар. По словам Богомаза, никто не пострадал. Об атаке беспилотника на Брянскую область также сообщили в Минобороны. В телеграм-канале ведомства утверждается, что силы ПВО уничтожили дрон. 

Накануне впервые беспилотник атаковал нефтяной терминал в Ленинградской области. Тогда дрон сбили, на территорию упали его обломки. 

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