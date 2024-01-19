В Новосибирске объявлен режим ЧС из-за проблем с отоплением. За сутки там трижды прорвало трубы. Власти продолжают называть это «дефектом»

В Новосибирске объявлен режим ЧС из-за проблем с отоплением. Об этом сообщил местный губернатор Андрей Травников. Сейчас в городе около 20 градусов мороза.

«К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале», — написал он в своем телеграм-канале.

В среду, 17 января, в Ленинском, а также Кировском районах Новосибирска прорвало трубы с горячей водой — на улицах Петропавловская и Сибиряков-Гвардейцев. Тогда сообщалось, что без отопления остались около 200 многоквартирных домов. Ожоги получили 14 человек, троих из них госпитализировали.

По данным мэрии Новосибирска, днем 19 января без тепла остаются более сотни многоквартирных домов.

Накануне власти Новосибирска запретили митинг в гайд-парке против отключений тепла в городе, пишет издание «Сибирь.Реалии». Запрет объяснили тем, что акция «может создать угрозу правам человека и гражданина, законности, правопорядку и общественной безопасности, в том числе основам конституционного строя».

По данным «Холода», с начала года как минимум в 30 регионах России были проблемы с отключением тепла и электричества.

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