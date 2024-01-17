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В Новосибирске на двух улицах прорвало трубы. Власти объяснили аварию «дефектом теплотрассы»

16:33 • 17.01.2024

В Новосибирске на двух улицах прорвало трубы. Пострадали как минимум пять человек, одного из них госпитализировали, сообщает «Сибирский экспресс» со ссылкой на областной минздрав. 

Аварии произошли на улицах Петропавловская и Сибиряков-Гвардейцев. В 200 домах отключили отопление, сообщили в мэрии Новосибирска. Аварию там объяснили «дефектом теплотрассы». Сейчас в городе 20 градусов мороза. 

Поврежденный трубопровод проложили в 1963 году, капитальный ремонт был в 1990 году, говорится в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании. 

На прошлой неделе в Новосибирске из-за аварии на теплосети без тепла и горячей воды остались около сотни домов, а также 13 школ и больниц. Власти обещали устранить последствия к вечеру, однако «Сибирский экспресс» пишет, что этого так и не произошло.

«Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети, и нагрузка на трубопроводы увеличилась», — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

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