Германия облегчила процедуру получения гражданства для иностранцев. Теперь подать заявление можно будет после трех лет жизни в стране

Бундестаг принял закон, облегчающий получение гражданства для иностранцев. Теперь подать заявление на выдачу немецкого паспорта можно не через восемь, а через пять лет жизни в стране. При «особых достижениях» это можно сделать и через три года, пишет Süddeutsche Zeitung. Также Германия разрешила не отказываться от второго гражданства при приобретении немецкого.

Чтобы подать заявление на паспорт через три года жизни в стране, нужно будет доказать хорошее владение немецким языком, факт волонтерства или достижения на работе или учебе. Что именно подразумевается под достижениями, пока неизвестно. Для заявителей будет обязательное условие: в течение трех лет до подачи они не должны обращаться за социальными пособиями.

Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, будут автоматически становиться гражданами этой страны, если хотя бы один из родителей легально прожил там не менее пяти лет с правом постоянного проживания. Раньше этот срок составлял восемь лет. Людям старше 67 больше не нужно будет сдавать письменный тест на знание немецкого, чтобы получить гражданство. Новые правила, кроме прочего, позволяют не отказываться от другого гражданства при получении немецкого, даже если заявитель — гражданин страны, не входящей в ЕС.

Как отмечает Financial Times, за принятие законопроекта проголосовали 382 депутата, против — 234. Уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Реем Алабали-Радован заявила, что новый закон предоставит избирательные права миллионам людей, живущим в Германии. По статистике, на которую ссылается FT, около 10 миллионов жителей страны не имеют немецкого гражданства. 5,7 миллионов из них прожили в Германии не менее 10 лет.

Член партии «Христианско-демократический союз» Александр Тром назвал новый закон «обесцениванием гражданства». «В то время как другие страны, такие как Франция, после болезненного опыта ужесточают свои правила натурализации, мы массово снижаем требования», — посетовал он.

Накануне, 18 января, Бундестаг принял закон, упрощающий процедуру депортации иностранцев. Новый документ дает властям право задерживать людей перед депортацией не на 10, а на 28 дней. Süddeutsche Zeitung объясняет это тем, что так власти смогут лучше подготовиться к депортации. Полиция также получит право входить в квартиры кандидатов на депортацию без предупреждения и в ночное время.

Критике также подверглось решение предоставлять беженцам доступ к полноценному пособию (Bürgergeld) только через 36 месяцев после получения разрешения на пребывание в Германии. Раньше они могли сделать это через 18 месяцев.

Кроме того, закон устанавливает больше оснований для депортации. Например, депортировать смогут за въезд в Германию по поддельным документам или совершение антисемитских действий.

В декабре 2023 года Франция ужесточила правила для мигрантов. Теперь безработные иностранцы смогут рассчитывать выплаты социальных пособий не ранее чем через пять лет пребывания во Франции, а трудоустроенные — через два с половиной года. Власти также упростили процедуру депортации нелегальных мигрантов и ввели возможность лишения приобретенного французского гражданства тех, кто осужден за преступления против сотрудников правоохранительных органов.

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