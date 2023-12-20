Парламент Франции принял закон, ужесточающий миграционные правила

Национальное собрание Франции одобрило законопроект, ужесточающий правила в области миграционного законодательства, сообщает France24.

«Ключевым элементом закона» телеканал называет ужесточение правил получения социальных пособий для мигрантов. Теперь безработные иностранцы смогут рассчитывать на такие выплаты не ранее чем через пять лет пребывания во Франции, а трудоустроенные — через два с половиной года.

В свою очередь, русская служба Deutsche Welle уточняет, что среди прочего в документе прописаны упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов, а также возможность лишения приобретенного французского гражданства тех, кто осужден за преступления против сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщается, принятие этого закона уже осудили десятки французских общественных организаций, в том числе Французская лига прав человека. В совместном заявлении правозащитники назвали новый закон «самым регрессивным за последние 40 лет».

По данным Reuters, в первоначальной версии законопроекта, которую разработали во французском правительстве, были прописаны в том числе меры, направленные, например, на упрощение получения вида на жительство для мигрантов, работающих в секторах, где не хватает рабочей силы. Однако после того, как парламент отклонил эту версию документа, в него внесли поправки об ужесточении миграционных норм, что позволило заручиться поддержкой среди депутатов от правых партий.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.