В Кыргызстане силовики второй день подряд задерживают независимых журналистов и проводят у них обыски

В Кыргызстане второй день подряд силовики проводят обыски и задерживают журналистов. Сегодня с обысками пришли к бывшим и действующим сотрудникам независимых медиа «Айт Айт Десе» и Temirov Live. Об этом сообщил журналист-расследователь Болот Темиров, которого выдворили из страны. Накануне сотрудники госкомитета национальной безопасности провели обыск в редакции 24.kg. Силовики изъяли всю технику, а руководителей издания увезли на допрос.

По словам Темирова, утром 16 января обыски прошли в доме директора «Айт Айт Десе» и Temirov Live Махабат Тажибек кызы, а также у действующих сотрудников проектов — Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекеевой, Жоодара Бузумова. Кроме того, силовики провели обыски в домах бывших журналистов этих изданий — Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова (сейчас он работает в издании «Политклиника») и Сайпидина Султаналиева. Темиров написал в соцсети X, что всего на допросы увезли десять человек. Кроме того, обыск также прошел в офисе Temirov LIVE. Силовики вывезли технику и опечатали помещения.

«Радио Азаттык» сообщает, что обыск в квартире Асыпбекова провели рамках уголовного дела об организации «массовых беспорядков». Акунбеков, по информации издания, проходит по делу о «призывах к массовым беспорядкам».

«12 января 2024 года по заключению соответствующей экспертизы, установлено, что материалы, опубликованные на страницах «Айт Айт Десе» и Temirov LIVE содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам», — сообщили в МВД Кыргызстана.

Накануне, 15 января, обыск также прошел в офисе информационного агентства 24.kg. Об этом в соцсети Х написала шеф-редактор издания Махинур Ниязова. Ее, а также генерального директора агентства Асель Оторбаеву и шеф-редактора Антона Лымаря увезли на допрос. В госкомитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили, что обыски и допросы проходят в рамках уголовного дела о «пропаганде войны».

The Insider со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что это уголовное дело завели из-за статьи о гражданине Кыргызстана, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины. Против героя материала Алмаза Кудабека уулу возбудили уголовное дело по статье об «участии гражданина КР в вооруженных конфликтах».

В октябре 2023 года в Бишкеке неизвестные похитили активиста «Левого блока» Льва Скорякина. В начале ноября стало известно, что он содержится в московском СИЗО-2. В середине декабря его оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за акции «С днем ЧКиста» у здания ФСБ.

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