В Иране двух журналисток, которые писали о смерти Махсы Амини, приговорили к шести и семи годам колонии

В Иране двух журналисток Нилофар Хамиди и Элаху Мохаммади, писавших о смерти Махсы Амини, приговорили к семи и шести годам колонии соответственно. Об этом сообщила правозащитная организация Hengaw.

По их данным, журналистку издания «ХамМайхан» Хамиди осудили сразу по нескольким статьям. Семь лет заключения она получила за «сотрудничество с враждебной страной США», еще пять лет за «собрание и сговор против безопасности страны» и год за «пропаганду против Исламской Республики Иран».

Мохаммади, которая работала в газете «Шарк», приговорили к шести годам тюремного заключения за «сотрудничество с враждебной страной США», к пяти годам за «собрания и сговор против безопасности страны» и к одному году за «пропаганду против Исламской Республики Иран».

По законам Ирана эти сроки не складываются. Поэтому Хамиди проведет в заключении семь лет, а Мохаммади — шесть. Кроме того, им обеим на два года запретили участвовать в политических партиях, вести деятельность в интернете, а также работать в средствах массовой информации.

Как сообщают правозащитники, обеих журналисток задержали в конце прошлого года, когда в Иране начались протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной до этого за «неправильное» ношение хиджаба. После ее смерти в стране вспыхнули массовые протесты, женщины начали демонстративно снимать платки, сжигать хиджабы и отрезать волосы.

Правозащитники из Iran Human Rights сообщали, что в ходе столкновений демонстрантов с силовиками погибли как минимум 215 человек. Кроме того, иранские власти казнили 582 человека, говорится в докладе Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty.

