Похищенного в Кыргызстане российского активиста нашли в московском СИЗО

Адвокат активиста «Левого блока» и правозащитника Льва Скорякина, похищенного в Кыргызстане, смогла его найти в московском СИЗО-2 (Бутырка). Об этом «Холоду» сообщили правозащитники.

Это произошло спустя две с половиной недели после похищения. По сведениям правозащитников, активиста нелегально вывезли в Россию уже на следующий день после того, как его похитили.

Скорякин был похищен в Кыргызстане в ночь с 16 на 17 октября. Правозащитники предполагают, что это могли сделать сотрудники ГКНБ и ФСБ. При этом Кыргызстан экстрадировать активиста в Россию отказался.

В московском СИЗО Скорякин находился без какого-либо процессуального статуса и подвергался пыткам, сообщают правозащитники. «Скорее всего, на Льва оказывали давление, чтобы он признал, что он самостоятельно и по собственному желанию решил вернуться в Россию», — считают они.

Скорякин уехал из России в январе 2023 года, после того как Черемушкинский районный суд Москвы смягчил ему меру пресечения, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. До этого он семь месяцев провел в СИЗО по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием оружия из-за акции, которая называлась «С днем ЧКиста». Правозащитники уточняют, что он в той акции не участвовал.

В феврале 2023 года Скорякина вновь арестовали, на этот раз заочно, и объявили в розыск — федеральный и межгосударственный, работающий в странах СНГ. После этого его задержали уже в Бишкеке, когда он вышел из дома в магазин. Однако в сентябре 2023 года активиста освободили, так как прокуратура Кыргызстана вынесла решение об отказе в экстрадиции в Россию.

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