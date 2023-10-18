В Кыргызстане пропал активист «Левого блока» Лев Скорякин

В столице Кыргызстана Бишкеке похитили активиста «Левого блока» Льва Скорякина, которого в России преследуют за акцию «С днем ЧКиста». О его похищении написал телеграм-канал «Левого блока». Два источника, попросившие об анонимности, подтвердили «Холоду» эту информацию.

Как сообщили «Холоду», связь с Скорякиным пропала около двух часов ночи 17 октября. В это время в шелтер, где жил Скорякин, приехали десять человек и, представившись сотрудниками уголовного розыска милиции Кыргызстана, увезли его в неизвестном направлении. Как рассказал «Холоду» один из источников, Скорякина увезли под предлогом «уточнения некоторых обстоятельств по его документам». Сам Скорякин в последнем сообщении говорил, что его задержали только на два часа, но с тех пор с ним так и нет связи.

«За сутки адвокатам не удалось найти его ни в милиции, ни в ИВС, ни в комитете нацбезопасности. Сейчас местоположение Льва Скорякина и его статус неизвестны», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Левого блока».

Скорякин уехал из России в январе 2023 года, после того как Черемушкинский районный суд Москвы смягчил ему меру пресечения, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. До этого он семь месяцев провел в СИЗО по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием оружия из-за акции, которая называлась «С днем ЧКиста». В декабре 2021 года Скорякин и еще один активист «Левого блока» Руслан Абасов развернули плакат и зажгли файеры у одного из московских отделов ФСБ, выступив таким образом против репрессий в отношении инакомыслящих.

В феврале 2023 года Скорякина вновь арестовали, на этот раз заочно, и объявили в розыск — федеральный и межгосударственный, работающий в странах СНГ. После этого его задержали уже в Бишкеке, когда он вышел из дома в магазин. Однако в сентябре 2023 года Скорякина освободили, так как прокуратура Кыргызстана вынесла решение об отказе в экстрадиции в Россию.

Скорякин попросил убежище в Кыргызстане. Кроме того, он оформил немецкий эрзац-паспорт, получил гуманитарную защиту Германии и до похищения был готов туда выехать.

«13 октября Владимир Путин прилетел на саммит в Кыргызстан, в этот день Льва задержали, но отпустили через два часа, забрав внутренний российский паспорт. Документ обещали вернуть, после того как Владимир Путин улетит из Кыргызстана. На момент похищения 16 октября Лев был без российского внутреннего паспорта», — рассказал источник «Холода».

Так как у Скорякина нет загранпаспорта, то без внутреннего российского документа он не смог бы въехать на территорию Евросоюза, несмотря на наличие немецкого эрзац-паспорта. «Мемориал» признал Скорякина политическим заключенным.

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