Кыргызстан депортирует россиян, выступающих против Путина

В начале июня в Бишкеке задержали сразу троих российских активистов — одного из них уже вывезли в Россию. Это не первые случаи давления на россиян в Кыргызстане. Эксперты говорят, что это связано с пророссийской политикой местных властей и активным обменом информацией между силовиками двух государств. Более того, недавно в стране появилась система распознавания лиц — для тех, кто находится в розыске. Теперь оставаться в стране еще опаснее. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Что случилось?

4 июня в Бишкеке задержали активистку Алену Крылову. О ее задержании стало известно лишь спустя неделю, сейчас она находится в одном из СИЗО киргизской столицы. Там же вскоре оказался и активист Лев Скорякин. А за несколько дней до этого из Кыргызстана в Россию вывезли анархиста Алексея Рожкова.

В России на Алену Крылову еще в 2021 году было заведено уголовное дело об участии в деятельности «экстремистского» сообщества — движения «Левое сопротивление». В ноябре 2022 года ее объявили в международный розыск. Организатора «Левого сопротивления» Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам лишения свободы. «Мемориал» признал ее дело политическим, а саму Полюдову — политзаключенной.

Активиста «Левого блока» Льва Скорякина в России преследуют за акцию «С днем ЧКиста», которую он вместе с активистом Русланом Абасовым провел в декабре 2021 года возле здания ФСБ — молодые люди развернули баннер и зажгли фаеры.

Фото: Левый Блок

После акции Скорякин и Абасов были задержаны и провели в СИЗО семь месяцев. Затем им сменили меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. После этого, в январе 2023 года, Скорякин уехал из России. В феврале его заочно арестовали и позднее объявили в розыск. В Бишкеке Скорякина задержали, когда он вышел из дома в магазин.

А вот Алексея Рожкова задержали за то, что он бросил в военкомат города Березовский Свердловской области «коктейль Молотова». Здание почти не пострадало. Рожкова сразу же задержали и отправили в СИЗО, где он провел полгода. Затем его отпустили под подписку о невыезде. Через несколько месяцев Рожков смог нелегально покинуть страну.

Как рассказала «Холоду» правозащитница Евгения Шамина, которая следит за делом Рожкова, 29 мая он пошел продлевать регистрацию в Бишкеке, а уже 30 мая рано утром к нему в квартиру вломились силовики. Он не успел никого оповестить о том, что его задерживают: Рожкова сразу отвезли в ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности), даже не оформив в отделении милиции — это противоречит закону. В ГКНБ Рожкову угрожали пытками, если он не будет сотрудничать. «Леша говорит, что, находясь там, он слышал крики других людей, к которым, очевидно, применяли пытки», — рассказывает Шамина. В тот же день Рожкова без объяснений отвезли в аэропорт и отправили в Екатеринбург, где его дело вернули на доследование. Силовики намекнули, что ему могут вменить более жесткую статью — «экстремистскую».

С чем связана активность силовиков в Кыргызстане?

Кыргызстан с начала войны в Украине фактически занял сторону России — президент республики Садыр Жапаров накануне вторжения опубликовал в своем фейсбуке пост в поддержку признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. «Жапаров в целом с начала своего вступления в должность президента взял курс на сближение с Россией. Все эти задержания, конечно, связаны с этой политической линией руководства Кыргызстана», — говорит научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. В 2023 году президент Кыргызстана был единственным из лидеров стран СНГ, кто заранее спланировал свой визит в Россию. Он выделил на эту поездку несколько дней.

Умаров обращает внимание на то, что это не первые задержания российских активистов в стране. В январе 2023 года из Бишкека вынудили уехать члена движения «Весна» Тимофея Илюшина. Он подал заявку на проведение двух митингов — в поддержку политзэков и против войны в Украине. После этого Илюшина задержали и заставили подписать бумагу о том, что он в ближайшее время уедет из Кыргызстана. Ему угрожали уголовным делом и депортацией в Россию.

В начале марта этого года были задержаны еще несколько россиян, которые все-таки вышли на акцию протеста против войны в Украине. Одна из задержанных, Юлия Кулешова, рассказывала, что от силовиков тоже звучали угрозы депортации.

Кулешова — основательница сообщества «Красная крыша», которое объединило антивоенно настроенных россиян, переехавших в Кыргызстан. По ее словам, силовики уже несколько месяцев следят за членами сообщества, задерживают их прямо на улице, а в отделении показывают досье на каждого из участников группы и настоятельно просят «перестать активничать».

Можно предположить, что деятельность силовиков связана с недавним визитом Жапарова в Москву или запретом России на ввоз в страну некоторых товаров из Кыргызстана, обращает внимание Темур Умаров. «Но мне кажется, что все дело в том, что МВД России и Кыргызстана просто стали теснее сотрудничать и создали некую базу, которая позволяет быстрее выявлять “преступников”», — замечает политолог.

Политический аналитик из Бишкека Турат Акимов обращает внимание, что полгода назад в Москве МВД задержало и выдало двух киргизских оппозиционеров: Илгиза Шаменова и Орозайым Нарматову. Акимов отмечает, что Бишкек как союзник России по ОДКБ вынужден поддерживать действия Москвы в Украине и не хотел бы проблем с Кремлем из-за российских активистов, тем более когда в России находится около одного миллиона киргизских мигрантов.

Активность силовиков в Кыргызстане также может быть связана с тем, что 2 июня в стране заработала система распознавания лиц, объявленных в международный розыск в странах СНГ. Российские силовики предоставили для системы данные более чем 85 тысяч человек, сообщили в МВД Кыргызстана. По данным ведомства, за 10 дней работы системы идентифицированы 57 человек — некоторых поставили на учет, четверых задержали. Однако неизвестно, относятся ли Крылова, Скорякин и Рожков к тем, кого удалось идентифицировать благодаря этой системе.

«Высока вероятность, что задержанных активистов депортируют. Киргизским властям не нужна дестабилизация в отношениях с Россией, вряд ли они будут искать причины, чтобы оставить задержанных в стране. И, боюсь, другим активистам становится все менее безопасно находиться в Кыргызстане», — говорит Умаров.

С начала войны в Кыргызстан переехали несколько тысяч россиян.