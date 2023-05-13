В Брянской области потерпели крушение вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Экипажи погибли. Пророссийские телеграм-каналы утверждают, что потери ВКС России вдвое больше 

В субботу в Брянской области сначала упал вертолет Ми-8, а затем потерпел крушение истребитель Су-34.

Вертолет Ми-8 упал недалеко от города Клинцы. Оба члена экипажа погибли. Как сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Андрей Бардуков, пострадавших среди местных жителей нет. Источник РИА «Новостей» уточнил, что некоторые дома повреждены обломками вертолета. В свою очередь, Baza утверждает, что ранение получила 51-летняя женщина.

На видео крушения вертолета, распространившихся в сети, видно, как в него попадает быстро летящий предмет, похожий на ракету. После этого происходит взрыв, воздушное судно загорается и падает, разваливаясь в воздухе. О поражении зенитной ракетой также говорят характерные повреждения на обломках вертолета, найденных на земле

Практически сразу после этого появились сообщения о том, что в Брянской области также потерпел крушение российский истребитель. «Су-34 упал недалеко от украинской границы», — сказал собеседник ТАСС.

По данным телеграм-канала Mash, истребитель упал в деревне Истровка под Стародубом, пилот и штурман не смогли катапультироваться и погибли.

Mash также пишет, что в районе крушений объявили план «Перехват». По данным телеграм-канала, силовики ищут диверсантов, которые якобы могли сбить российские летательные аппараты. Официально об этом не сообщалось.

Между местами крушения самолета и вертолета примерно 42 километра и около 60 километров до украинской границы.

В то же время, ряд российских провоенных телеграм-каналов сообщили, что в небе над Брянской областью были сбиты два вертолета и два самолета. «Чтоб отсечь слухи. Сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34. За всех отомстим, всех убьем», — говорится в сообщении одного из них.

Источники: ТАСС (2), РИА «Новости», Mash, «Повернутые на Z войне»

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