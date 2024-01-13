В нидерландском лагере беженцев покончила с собой трансгендерная девушка из России. Это пятый подобный случай там за год 

В Нидерландах в лагере для беженцев покончила с собой трансгендерная девушка из России Антонина Бабкина. Об этом сообщила правозащитная организация LGBT World Beside, отмечая, что это пятый подобный случай в стране за год.

Бабкина уехала из России в конце февраля, а в марте прилетела в Амстердам и подалась на беженство, пишет «Вот Так». В своем телеграм-канале, который сейчас удален, Бабкина жаловалась на отсутствие лекарств и психологической помощи.

«После того, что произошло с мной, я стала хейтить Нидерланды. Потому что мне так и не возобновили антидепрессанты, у меня синдром отмены. [Организациям для беженцев] плевать, что у тебя психическое расстройство, они всех признают здоровыми и притом даже банально тестирование не проводят», — писала Бабкина в августе 2022 года.

В сентябре она жаловалась, что в Нидерландах невозможно получить помощь даже в кризисных ситуациях. «Если вы психбольной, в Нидерланды лучше не бежать. Если кроме Нидерландов бежать некуда, лучше сделать сразу суицид в России», — писала Бабкина.

Последняя запись в ее телеграм-канале была сделана 27 июня 2023 года. В посте Бабкина пишет, что не будет проводить стримы из-за депрессии.

В конце декабря 2023 года в Нидерландах после отказа в получении убежища покончила с собой трансгендерная девушка Катя Михайлова из Молдовы. В ноябре суицид совершил россиянин Михаил Зубченко. А в феврале 2023 года в городе Драхтен в лагере для беженцев трансгендерная девушка Хина Захарова покончила жизнь самоубийством. Как сообщалось, она также не смогла получить антидепрессанты.

В конце ноября Верховный суд признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. После этого многие ЛГБТ-активисты покинули Россию, а организации пересмотрели условия работы в стране.

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