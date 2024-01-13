После антисемитского погрома в Дагестане административные протоколы составили более чем на 900 человек

После антисемитского погрома в Дагестане осенью прошлого года административные протоколы составили в общей сложности в отношении 901 человека. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные судов.

Так, 872 человек привлекли по статье о незаконном митинге (20.2 КоАП), еще 25 — по статье о массовом сборе граждан с нарушением общественного порядка (20.2.2 КоАП). В отношении еще четверых граждан завели административные дела по статье о нарушении правил безопасности в аэропорту (11.15.1 КоАП).

Как отмечает «Медиазона», первые протоколы начали поступать в дагестанские районные суды сразу после антисемитского погрома в махачкалинском аэропорту вечером 29 октября 2023 года, но новые материалы появляются до сих пор.

Например, 9 января судья Изербашского городского суда Мурад Ахмедханов оштрафовал на 10 тысяч рублей Султана Алиева за «несанкционированный митинг» у аэропорта.

«Доставленный Алиев С.К. с протоколом об административном правонарушении согласился, пояснил, что в тот день все ехали в аэропорт и он тоже поехал для участия в митинге. Вину признал», — говорится в постановлении суда.

Еще более ста человек были арестованы в рамках уголовного дела по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Одного из фигурантов также обвинили в покушении на жизнь силовика (статья 317 УК).

Вечером 29 октября несколько сотен человек ворвались в аэропорт Махачкалы. Участники антисемитского погрома проверяли документы у прилетевших пассажиров, некоторые из них с палестинскими флагами в руках выбежали на летное поле и даже пытались проникнуть на борт одного из самолетов. Погромщики искали евреев, которые должны были прилететь в Дагестан рейсом из Тель-Авива.

Как выяснилось позже, во время столкновений участников погрома с силовиками пострадали по меньшей мере 20 человек. Ущерб аэропорту оценили в 285 миллионов рублей.

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