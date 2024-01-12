В краснодарском селе уволили всех участников и организаторов новогоднего представления со сценой секса за ширмой

В селе Шабельское Краснодарского края уволили всех актеров и организаторов новогоднего спектакля со сценой секса за ширмой. Как сообщается, в отставку ушел и глава поселения, а полиция начала проверку.

Представление для взрослых «Чудеса там, где в них верят» прошло 31 декабря в Шабельском сельском доме культуры. В афише постановки указали возрастной ценз «18+». Однако некоторые зрители якобы пришли в зал с детьми, пишет RT.

Видео с отрывками представления распространились в сети только сейчас. На одном из них при приглушенном свете пара имитирует секс, стоя за ширмой, на которой видны только их силуэты. На втором — Дед мороз стоит на сцене в трусах.

RT, ссылаясь на источник в администрации Краснодарского края, сообщает, что глава Щербиновского района провел беседу с директором дома культуры, режиссером спектакля и актерами. «Приняты административные решения вплоть до увольнения», — заявили в администрации.

В свою очередь, директор ДК Елена Алейникова рассказала каналу Baza, что зрители неправильно поняли сцену за ширмой. По сценарию, Дед мороз застегивал полной женщине молнию, которая никак не сходилась. По словам Алейниковой, зрители «увидели, что увидели» из-за неправильного преломления света. Она также утверждает, что в зале не было детей.

Baza добавляет, что все, кто участвовал в организации спектакля, в том числе Алейникова, уволились. Телеграм-канал также утверждает, что главу поселения сняли с должности. RT пишет, что он ушел в отставку. Шабельское сельское поселение возглавляет Михаил Игнатенко 1996 года рождения. На официальном сайте не сообщается о его увольнении.

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