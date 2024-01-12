США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщают CNN и BBC. По данным телеканалов, в нанесении ударов были задействованы самолеты, корабли, подводные лодки, а также крылатые ракеты «Томагавк». Как сообщается, целями стали «многочисленные» объекты хуситов.

В свою очередь, представитель йеменских хуситов заявил, что ударам подверглась столица Йемена Сана, а также города Ходейда, Сааду и Дхамар.

Собеседник CNN в американской администрации рассказал, что военные США и Великобритании ударили по по меньшей мере десяти объектам. По его словам, цели были выбраны исходя из того, насколько они могут ослабить возможности хуситов нападать на морские суда в Красном море.

Позже удары по Йемену прокомментировал президент США Джо Байден. «Сегодня по моему приказу вооруженные силы США совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных морских путей в мире. Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая применение впервые в истории противокорабельных баллистических ракет», — заявил он, назвав удары «оборонительными действиями».

10 января Минобороны Великобритании сообщило об отражении кораблями британского и американского флотов крупнейшей за последнее время атаки йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море. По данным британских военных, хуситы атаковали корабли США и Великобритании с помощью ракет и дронов-камикадзе иранского производства.

Йеменские хуситы атакуют военные и гражданские суда в Красном море начиная с осени прошлого года. Они называют свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

В ответ в декабре прошлого года обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания». Ее целью, по его словам, станет противодействие хуситам из Йемена и,обеспечение безопасности судоходства в Красном море. Вместе с США в операции принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

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