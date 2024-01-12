МВД объявило в розыск независимого журналиста Серафимова

Российские силовики объявили в розыск независимого журналиста Андрея Серафимова. На соответствующую карточку в базе розыска МВД обратило внимание издание «Верстка».

В декабре 2023 года Серафимов рассказал журналистам, что против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к антигосударственной деятельности (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Сам Серафимов тогда предположил, что поводом для возбуждения дела против него стали его посты в соцсетях, где он призывал граждан не ходить в военкоматы, а также публикации о об акциях в поддержку Алексея Навального и против войны в Украине.

По словам Серафимова, силовики дважды приходили к его родственникам, а также в вуз, где он учится. «Честно сказать, это очень иронично выглядит на фоне выдвижения Путина в президенты и его заявления об отсутствии политических репрессий в стране. На мою деятельность, конечно, это никак не повлияет. Я как писал, так и буду писать, как писал под своим именем, так и буду писать», — прокомментировал журналист возбуждение уголовного дела против него.

Андрей Серафимов ­был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Томской области в 2018–2019 годах. Сейчас он в качестве независимого автора сотрудничает с изданиями «Медуза» и «Новая газета. Европа», а также ведет телеграм-канал «Улица Бархатная». Сейчас он проживает за пределами России.

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