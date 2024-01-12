Суд в Ижевске приговорил к условному сроку первого фигуранта по делу о стрельбе в местной школе

Октябрьский районный суд Ижевска вынес первый приговор по делу о стрельбе в местной школе №88 в 2022 году. Судья приговорил бывшего директора частного охранного предприятия «Щит» Алексея Злобина к трем годам условно с испытательным сроков в три года, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Злобина обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК) и сбыте поддельных платежей (часть 1 статьи 187 УК). Он признал вину по второму эпизоду.

Суд постановил, что Злобин не обеспечил необходимый пропускной режим на территории школы и этим поставил под угрозу жизнь и здоровье учеников и учителей. Как уточняет «Интерфакс», он якобы нанял охранников, которые в силу возраста и состояния здоровья не могли обеспечить должную безопасность школы.

Также Злобина обвинили в сбыте поддельных распоряжений о переводе денег на общую сумму 500 тысяч рублей. «Интерфакс» пишет, что в 2021 году он предоставил в банк фиктивные платежные поручения, на основании которых на счет его охранной организации поступило 500 тысяч рублей.

Суд учел состояние здоровья Злобина и его близких, его сотрудничество со следствием и наличие у него несовершеннолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств.

26 сентября 2022 года 34-летний выпускник ижевской школы №88 Артем Казанцев открыл в ней стрельбу. По данным «Интерфакса», он убил 18 человек, среди которых было 11 детей. Также он ранил более 20 человек и покончил с собой. После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК), незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК) и возбуждении ненависти (статья 282 УК).

Алексея Злобина задержали 28 сентября. Позднее его поместили под домашний арест, а затем изменили ему меру пресечения на запрет определенных действий.

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