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13 погибших и 14 раненых — неизвестный мужчина открыл огонь по учащимся школы в Ижевске и застрелился

11:07 • 26.09.2022

В Ижевске неизвестный мужчина открыл стрельбу по учащимся одной из местных школ. Как сообщили в Следственном комитете, жертвами нападавшего стали 13 человек, семеро из них ученики, еще 14 получили ранения.

Нападавший застрелился. Об этом сообщает «Вот Так» со ссылкой на одну из учениц школы.

Позже эту информацию подтвердил удмуртский губернатор Александр Бречалов. По его словам, личность нападавшего пока не установлена. Он также сообщил, что «есть жертвы среди детей и раненые», а эвакуация из школы почти завершена.

Обновлено в 11:20 Изменен заголовок, добавлена информация о погибших и раненых.

Обновлено в 11:45 Изменен заголовок добавлена информация о количестве погибших.

Обновлено в 12:30 Изменен заголовок, добавлена информация о количестве погибших и раненых

Источник: «Вот Так», ТАСС

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