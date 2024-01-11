Патриархия Грузии призвала переписать икону с изображением Иосифа Сталина

Патриархия Грузии хочет переписать икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба».

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении патриархии страны.

Переписать икону с изображением Сталина предложили тем, кто ее пожертвовал. В противном случае церковь «сделает это самостоятельно».

«Sputnik Грузия» утверждает, что икону передали храму лидеры партии «Альянс патриотов Грузии». «Эта икона написана грузинским иконописцем, он давно пишет иконы. Мы подарили ее храму два месяца назад», — сказала одна из лидеров партии Ирма Инашвили корреспонденту «Кавказского узла». В свою очередь, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов 7 января написал, что икона в церкви появилась благодаря его дяде посолу Александру Удальцову.

Скандал из-за иконы разгорелся в канун Рождества. «Лаборатория изучения советского прошлого SovLab», а также оппозиционные активисты раскритиковали фреску с советским диктатором.

9 января икону со Сталиным облили краской. Видео в фейсбуке выложила активистка Ната Перадзе. После этого сторонники ультраконсервативного пророссийского движения «Альт-инфо» обвинили ее в оскорблении иконы. Кроме того, десятки человек собрались у ее дома. Представители движения сказали, что «сами исполнят то, чего не исполнили государство и закон». На место прибыли полицейские. Акция завершилась без серьезных инцидентов и задержаний.

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