Записавшего обращение к Путину мобилизованного посадили в «яму» — «Важные истории»

Военного из Воронежа Александра Шпилевого, записавшего обращение к Владимиру Путину с призывом провести ротацию и закончить войну, посадили в «яму» для отказников в аннексированной Луганской области. Об этом пишут «Важные истории».

В декабре 2023 года после пресс-конференции Владимира Путина Шпилевой записал обращение к президенту. В ролике он сказал, что большинство мобилизованных хотят мира, а боевые действия «нужно заканчивать». Кроме того, он перечислили проблемы, с которыми сталкиваются на фронте. В частности, он говорил о недостатке квалифицированной медицинской помощи, проблемах с отпусками и обеспечением.

Спустя несколько дней Шпилевой отказался от антивоенной позиции. Он записал новое видео, в котором заявил, что не выступал против войны или политики российских властей.

Родственники Шпилевого рассказали, что после публикации первого видео ему начали поступать угрозы. Родные потеряли с ним связь в конце декабря, когда он вернулся на фронт из отпуска.

«Мы начали звонить в воинскую часть и требовать предоставить информацию. Они говорили, что с Сашей все в порядке, что он находится на боевой задаче», — рассказала «Важным историям» знакомая мобилизованного.

О том, что Шпилевого посадили в «яму» первым со ссылкой на близких военнослужащего написал телеграм-канал «Дневник казака». Позже «Важным историям» эту информацию подтвердили активисты движения против бессрочной мобилизации «Путь домой».

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