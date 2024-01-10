В Эквадоре вооруженные банды устроили беспорядки. Президент страны ввел режим внутреннего вооруженного конфликта

В Эквадоре вооруженные банды устроили беспорядки и столкновения с полицией. Они захватили несколько больниц, здание TC Televisión, а также взяли в заложники нескольких полицейских. Пострадали по меньшей мере десять человек.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. Он также объявил 22 организованные преступные группировки террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Военным поручили нейтрализовать членов этих банд, пишет El Universo. Кроме того, Нобоа мобилизовал армию.

Это произошло после того, как 9 января в городе Гуаякиль вооруженные люди во время прямого эфира ворвались в студию TC Televisión и взяли в заложники журналистов. Они пробыли в здании телеканала несколько часов. Позже в полиции заявили о задержании 13 нападавших. Также во вторник сообщалось о нападениях на полицейских и поджогах в разных частях страны.

Днем ранее в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты. Из одной тюрьмы сбежали 32 заключенных, в том числе лидер преступной группировки «Лос Лобос» Фабрисио Колон Пико. Его арестовали на прошлой неделе по обвинению в подготовке убийства генерального прокурора.

Президент Нобоа заявил что бунты в тюрьмах — это ответ мафии на его попытки восстановить контроль над исправительными учреждениями страны. Русская служба Би-би-си пишет, что в последние годы в Эквадоре набрали силу группировки наркомафии — как местные, так и колумбийские, перуанские и албанские. В 2018–2022 годах число убийств в стране выросло в четыре раза.

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