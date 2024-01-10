Осужденной в России за военные «фейки» Марии Карташевой дали канадское гражданство 

Заочно осужденной в России по делу о военных «фейках» Марии Карташевой дали канадское гражданство. Об этом она написала в фейсбуке. Ранее процедуру приостановили из-за похожего канадского закона.

Карташева переехала в Канаду в 2019 году. В 2022 году в своем телеграм-канале, где было около 500 подписчиков, она опубликовала пост об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В ноябре 2023 года суд в Москве заочно приговорил ее к восьми годам колонии, признав виновной в распространении «фейков» о российской армии.

А в декабре 2023 года представители канадских миграционных властей сообщили Карташевой, что приостановление процедуры предоставления ей гражданства связано с ее уголовным преследованием в России.

В Канаде с 1985 года существует закон, который запрещает распространять с помощью телекоммуникационных средств дезинформацию с целью нанесения ущерба кому-либо. Власти страны посчитали, что эта норма закона аналогична российской статье о военных «фейках».

«Я надеюсь, что нам удастся пойти дальше и сделать Канаду более безопасной для людей, находящихся под политическим преследованием со стороны других стран», — написала Карташева.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.