Россиянке не дали гражданство Канады из-за обвинения по делу о военных «фейках»

Россиянке Марии Карташевой не дали гражданство Канады из-за уголовного дела по статье о распространении «фейков» об армии (статья 207.3 УК), возбужденного против нее в России. Об этом пишет CBC.
Оказалось, что в Канаде с 1985 года существует закон, запрещающий распространять с помощью телекоммуникационных средств дезинформацию с целью нанесения ущерба кому-любо. Канадские власти посчитали эту норму закона аналогичной статье российского уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за распространение «фейков» об армии.
В связи с этим процедуру выдачи Карташевой канадского гражданства приостановили. Сама она узнала об этом в мае 2023 года на церемонии принятия присяги, где ей должны были вручить канадский паспорт.
«Я знаю, что Канада не поддерживает войну. Я знаю, что они согласны с тем, что Россия заставляет замолчать людей, которые против войны. Я подумала, что это настолько очевидная ситуация, что всего этого просто не должно происходить», — прокомментировала произошедшее сама Мария Карташева. «В худшем случае меня депортируют обратно в Россию», — добавила она.
В декабре 2023 года представители канадских миграционных властей сообщили Карташевой, что приостановление процедуры предоставления ей гражданства Канады действительно связано с ее уголовным преследованием в России. Ей дали месяц на дачу объяснений по этому поводу.
Мария Карташева живет в Канаде с 2019 года. Весной 2022 года она узнала, что в России против нее возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для этого стали посты девушки в соцсетях, в которых она писала о преступлениях российских военных в украинской Буче. В ноябре 2023 года российский суд заочно приговорил Карташеву к восьми годам колонии.
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