В «недружественных» странах могут не открыть участки для голосования на выборах президента России — «Ведомости»

Власти России рассматривают возможность не открывать участки для голосования на выборах президента в консульствах на территориях некоторых «недружественных» стран. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

По его словам, речь может идти не обо всех таких странах, но о значительной их части. Всего в официальном списке стран, признанных российскими властями «недружественными», 49 государств.

Источник также отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, идут консультации. Другой собеседник издания, близкий к МИДу, уточнил, что решение должно быть принято до конца января. По его словам, отказ от открытия участков для голосования могут объяснить заботой о безопасности голосующих, а также нехваткой сотрудников консульств в связи с сокращением российского дипломатического корпуса за рубежом.

По словам члена Центризбиркома (ЦИК), отвечающего за международное сотрудничество, Павла Андреева, срок образования избирательных участков за рубежом — 24 января.

«Пока охват [стран для] голосования за рубежом не определен. МИД, российские дипломатические учреждения проводят большую работу по взаимодействию с властями стран пребывания, анализу рисков и возможностей, чтобы оценить, как обеспечить в ряде стран безопасность избирателей и участков для голосования», — заявил он «Ведомостям».

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство «на данный момент изучает ситуацию»: «Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом», — сказала она.

На выборах президента России в 2018 году на территориях российских консульств за рубежом было открыто 145 участков для голосования. 85% пришедших на них отдали свои голоса за Владимира Путина.

Ближайшие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Кандидатами на них уже выдвинулись Путин, а также представители парламентских партий и несколько самовыдвиженцев.

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