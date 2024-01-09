Бастрыкин распорядился возбудить дело против блогера, бросившего младенца в снег

Глава Следственного комитета распорядился возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, опубликовавшего видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в снег. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

В нем уточняется, что дело против блогера возбуждено «по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка».

«Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — говорится в сообщении.

Известный русскоязычный блогер Сергей Косенко, проживающий за рубежом, опубликовал в своих соцсетях видео, на котором бросает своего двухмесячного сына, одетого в теплый комбинезон, в глубокий снег. Ролик вызвал шквал критики в комментариях. После этого Косенко удалил видео и намекнул, что бросал в снег не своего ребенка, а куклу.

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