Сербский снайпер Деян Берич рассказал об издевательствах над наемниками из Сербии в российской армии

Сербский снайпер Деян Берич рассказал об издевательствах над сербскими добровольцами в 119-м парашютно-десантном полку. Он выложил 11-минутное видео на своей странице во «Вконтакте».

«Я ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии», — говорит Берич, но в то же время просит Путина разобраться в происходящем. Он записал видео, сидя в футболке с надписью «Команда Путина». В декабре 2023 года Берич стал его доверенным лицом на предстоящих президентских выборах.

По словам Берича, командование 119-го полка ничем не обеспечивало сербских наемников: ни питанием, ни снарядами, ни униформой. Все это Берич сам поставлял своим соотечественникам при помощи «Народного фронта», говорит он.

Снайпер отмечает, что сербских наемников называли «цыганами» и спрашивали у них, зачем они приехали на фронт. «К ним относятся не как к людям, которые пришли сердцем сражаться, а как людям, которые пришли воровать», — отмечает Берич.

По его словам, перед новым годом начальство полка отправило бойцов на штурм. «Им дали кому два, кому три рожка БК», — рассказывает снайпер. Также бойцам сказали, что остальное оружие они могут захватить в бою. Добровольцы отказались идти на штурм в таких условиях и потребовали перевести их в другой полк. После этого у них отобрали все вооружение и выгнали из землянок на несколько дней.

«Потом им угрожали тюрьмами, расстрелами, избиениями. На них старались влиять, чтобы они все равно пошли на штурм», — рассказал Берич.

Утром 8 января к наемникам пришла военная полиция. «Они зашли, стреляли в воздух […] В буквальном смысле прикладами избивали бойцов, которые были без оружия», — сказал снайпер. Он добавил, что обращался в военную прокуратуру и в администрацию Рамзана Кадырова, чтобы сербских наемников перевели в отряд «Ахмат». Однако «руководство 119-го полка не хочет, чтобы это хорошо кончилось», — заявил Берич.

Он добавил, что решил записать это видео, так как опасается за жизнь сербских добровольцев. «Командование 119-го полка — это ОПГ […] Эти люди работают против русской армии», — подытожил Берич.

Осенью прошлого года стало известно, что контракты с российским Минобороны подписали около сотни сербских наемников. «Русская служба Би-би-си» писала, что власти планировали сформировать из них полноценную бригаду численностью до тысячи человек.

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