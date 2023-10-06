Россия планировала завербовать тысячу сербских наемников для войны в Украине, но контракты подписали около ста человек 

Около сотни сербских наемников подписали контракты с российским министерством обороны для участия в войне в Украине. При этом Москва планировала сформировать из них полноценную бригаду, численностью до тысячи человек. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, отмечая, что точное число иностранных наемников, воюющих на стороне России, неизвестно.

Вербовать граждан Сербии для войны в Украине начали еще в 2014 году. Тогда специальный взвод иностранцев в составе ЧВК Вагнера формировал серб Давор Савичич. 21 августа в эфире пропагандистской передачи Соловьев.Live он рассказал, что в начале войны его «интернациональный батальон» работал под Киевом, а затем их перебросили сначала в Харьковскую область, а затем в Донецкую.

«Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать», — рассказал в эфире Савичич.

Русская служба Би-би-си пишет, что иностранных наемников в российскую армию оформляют через военкомат Красногорска Московской области, так как регион не выполняет показатели по набору добровольцев.

К вербовке, по данным организации «Орден республики», в которой состоят военные, выступающие против Владимира Путина, подключили несколько человек: Давора Савичича, лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова, у которого есть связи с ультраправыми сербскими кругами, а также проживающего в России сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича. Последний должен был выступать гарантом того, что российские власти выполнят все договоренности.

К осени этого года Савичич, как пишет Русская служба Би-би-си, планировал сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав до тысячи сербов. Для них продумали целую систему: прилетающих в России иностранцев размещают во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, их документами занимается специальный нотариус, а контракты на военную службу заключают в Королеве. Так в ряды российской армии попали около сотни сербских наемников, но затем процесс остановился. Издание не уточняет, почему.

При этом Русская служба Би-би-си пишет, что в распоряжении редакции есть списки имен сербов, которые подписали контракты с российским Минобороны. Один из них, Вукашин Стеванович, рассказывает, что не воюет в Украине, а его мать утверждает, что он работает на стройке. Имена других наемников издание не называет из соображений безопасности. В Сербии за наемничество может грозить до десяти лет тюремного заключения.

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