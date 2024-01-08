Экологическое издание «Кедр» закрылось из-за угроз героям своих публикаций

Независимое экологическое издание «Кедр» («Кедр.Медиа») с начала 2024 года прекратило свою работу. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на главного редактора «Кедра» Ивана Жилина.

«"Кедр" закрыт с начала года из-за того, что людям, которые давали нам комментарии, стали поступать угрозы иноагентством, в том числе от небезызвестной Анны Коробковой. Мы не можем подставлять спикеров», — сказал он. На сайте «Кедра» также появилась заглушка, на которой написано, что «проект закрыт».

При этом Жилин сообщил, что часть команды «Кедра» уже создала новое издание под названием «Смола». Материалы на сайте «Смолы» начали выходить еще весной прошлого года.

Упомянутая Жилиным Анна Коробкова — одна из известных российских «серийных» доносчиц, которая написала множество жалоб в силовые структуры и другие органы власти на людей, выступивших против войны в Украине.

Летом 2023 года газета «Адвокатская улица» взяла интервью у Коробковой. В нем она рассказала, что «разоблачение у нее в крови», так как ее дед во времена Великой Отечественной войны был осведомителем НКВД. Коробкова, по своим собственным словам, уже написала более тысячи доносов.

В ноябре 2023 года министерство юстиции внесло «Кедр.Медиа» в реестр «иностранных агентов». Как пояснили тогда в ведомстве, основанием для присвоения статуса «иноагента» изданию стало то, что оно якобы распространяло материалы «иностранных агентов» и публиковало «недостоверную информацию» о политике российских властей в сфере экологии и природоохранной деятельности.

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