Издание «Адвокатская улица» поговорило с Анной Коробковой, которая утверждает, что с 24 февраля 2022 года по 7 августа 2023-го она написала 1303 доноса. По ее собственным словам, в результате 14 людям были назначены административные штрафы, шесть человек были уволены с работы, еще двое получили выговоры.

Кроме того, Коробкова добилась закрашивания пять «прокиевских надписей» в общественных местах и удаления одной листовки, а также блокировки трех «прокиевских сайтов», включая сайт Московской Хельсинкской группы.

«Адвокатская улица» пишет, что Анна Коробкова — это псевдоним, и что издание не может утверждать, что это реальная личность. Женщина утверждает, что она пишет доносы преимущественно на тех, кого, как она считает, нужно признать «иноагентом». Она обращается в прокуратуру, полицию, ФСБ и Минюст, а также пишет напрямую работодателям. Недавно она написала в Минюст с просьбой присвоить статус «иноагента» адвокату Калою Ахильгову из-за того, что он давал комментарии «Дождю». После этого защитника вызвали в Центр «Э» и потребовали дать объяснения.

Коробкова считает, что «любой гражданин России не должен давать никаких комментариев СМИ-иноагентам», и что все издания, имеющие этот статус, должны быть запрещены. «Выступление гражданина России в СМИ-иноагенте должно быть так же наказуемо, как было бы наказуемо в Великобритании выступление британского адвоката в 1942 году, например, в СМИ, выходившем в гитлеровской Германии», — сказала она.

Также в разговоре с «АУ» Коробкова выразила надежду, что власти «проведут чистку разросшейся российской адвокатуры» — как провели в Беларуси. По мнению доносчицы, примерно две трети российских адвокатов должны быть лишены своего статуса: «Оставшиеся адвокаты будут не бегать в СМИ-иноагенты, а заниматься тем, чем должен заниматься адвокат: искать смягчающие обстоятельства в деле подзащитного и писать научные работы по праву».

«Моя цель – прекращение прокиевской деятельности СМИ-иноагентов. Один из способов такого прекращения – лишить СМИ-иноагенты [комментариев] экспертов из России. Тогда упадет финансирование СМИ-иноагентов и они будут вынуждены закрыться. Именно поэтому я пишу доносы на [людей], выступающих в СМИ-иноагентах», — сказала Анна Коробкова.

Минюст внес «Адвокатскую улицу» в реестр «иностранных агентов» в апреле 2023 года. Рассуждая о том, почему Коробкова дала комментарий изданию с этим статусом, она сказала, что «АУ» «в отличие от “Дойче Велле” и “Радио Свобода” воздерживается от прокиевских высказываний». «Поэтому я не рассматриваю “Адвокатскую улицу” как то СМИ-иноагент, с которым надо бороться как с “Радио Свобода”», — резюмировала Коробкова.

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