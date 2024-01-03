Глава Чечни Кадыров призвал силовиков наказывать родственников людей, совершивших преступление и скрывающихся от следствия

30 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с чеченскими силовиками и призвал их наказывать родственников людей, совершивших преступление.

«…провел совещание с командирами и начальниками подразделений МВД по ЧР и Росгвардии. […] Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. […] ​​Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Во время совещания глава Чечни говорил на чеченском языке. Телеграм-канал 1ADAT перевел некоторые его высказывания на русский. Из слов Кадырова следует, что он призвал убивать родственников людей, совершивших убийство и скрывающихся от следствия.

«…даже мы не найдем преступника, то мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственников. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим. А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него. Никакой отказ от родственника не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи и не заберем право кровной мести», — сказал Кадыров.

В октябре 2023 года после того, как несколько тысяч человек захватили аэропорт в Махачкале, Кадыров призвал убивать людей, участвующих в «несанкционированных беспорядках». «Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — говорил глава Чечни силовикам.

В сентябре Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам жестоко избивает фигуранта уголовного дела о сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. «Побил и правильно сделал», — написал Рамзан Кадыров, добавив, что гордится своим сыном.

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