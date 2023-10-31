«Если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб»: Кадыров — о «пресечении несанкционированных беспорядков»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко задерживать, «сажать» и убивать людей, которые участвуют в «несанкционированных беспорядках». Его слова приводит РИА Новости.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал Кадыров представителям МВД и Росгвардии во время совещания в правительстве региона.

Выступление Кадырова было связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы, он впервые высказался о них накануне. «Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал он в своем телеграм-канале.

Участники антисемитских беспорядков взяли штурмом аэропорт Махачкалы вечером 29 октября. Они искали израильских беженцев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Тель-Авива. Демонстранты кидались камнями в полицейских и бегали по взлетно-посадочной полосе в поисках евреев. Пассажиры рейсов, прилетевших в Махачкалу, не могли выйти из самолетов в течение нескольких часов.

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