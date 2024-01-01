Серия мощных землетрясений произошла в Японии. На Дальнем Востоке объявлен риск цунами

В центральной части Японии произошла серия сильных землетрясений, самое мощное из которых достигло магнитуды 7,6, сообщает агентство ТАСС. Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами для всего западного побережья страны, с высотой волн цунами до 5 метров.

Угроза цунами объявлена также в России на Сахалине, под удары волн могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 см, сообщает местный МЧС. Об угрозах сообщили также администрации Владивостока и Находки. Максимальная высота волны цунами в Лазовском районе Приморья составит около 1,2 метра.

На острове Хонсю произошло по крайней мере пять мощных землетрясений различной силы. Подземные толчки ощущались даже в Токио, расположенном в 400 километрах от эпицентра. Жителям рекомендовано немедленно покинуть прибрежные зоны или укрыться на крышах зданий.

В прямом эфире диктор японского общественного телевидения призвал жителей прибрежных районов помнить о землетрясении и цунами 2011 года, которое привело к гибели более 20 тысяч человек и вызвало масштабную экологическую катастрофу. Затем диктор призвал жителей срочно эвакуироваться.

В ответ на происшествие кризисный штаб начал работу у премьер-министра Фумио Кисиды. Он призвал профильные министерства и ведомства предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий стихии и защиты населения. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

Энергетические компании проверяют состояние атомных объектов, но, согласно японскому комитету по контролю за атомной энергетикой, на данный момент не зафиксировано никаких аварий на атомных электростанциях.

Движение высокоскоростных поездов в регионе полностью остановлено, и нет прогноза по времени возобновления движения поездов.

Местные эксперты подчеркивают, что основную опасность при землетрясениях в этой части Японии представляет быстрота прихода цунами: некоторые из них достигают берега всего за несколько минут после первых подземных толчков.

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