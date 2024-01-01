Что такое похмелье и как с ним справиться?

За веселые вечеринки иногда приходится расплачиваться головной болью и потерей работоспособности примерно на сутки. «Холод» поговорил с психиатром-наркологом Тимуром Кадыровым и выяснил, можно ли выпивать так, чтобы наутро не чувствовать себя усталым и разбитым.

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Что такое похмелье?

Когда человек с алкогольной или наркотической зависимостью резко прекращает употребление алкоголя или наркотиков, возникает синдром отмены. Его же называют абстинентным, или похмельным синдромом. Но в народе понятие «похмелье» закрепилось как синоним постинтоксикационного синдрома. На самом деле именно им после вечеринок страдает большинство людей, которые обычно не употребляют алкоголь или употребляют его в меру. Вот как он развивается.

Попадая в организм, практически весь алкоголь (или этанол, он же этиловый спирт) всасывается в желудочно-кишечном тракте, а затем переходит через кровоток в печень. В печени вырабатывается фермент, который называется алкогольдегидрогеназа. Он окисляет этанол до ацетальдегида, который до 30 раз токсичнее, чем сам алкоголь. Именно этот промежуточный продукт распада алкоголя вызывает у нас похмелье, воздействуя на все системы в нашем организме.

Как проявляется похмелье?

На то, чтобы переработать алкоголь, у организма уходит порядка 8–16 часов. Когда уровень этанола в крови снижается, наступает постинтоксикационный синдром — состояние недомогания. Как правило, оно сопровождается такими признаками:

Обезвоживание и сухость во рту

Организм воспринимает алкоголь как яд и стремится быстрее его вывести: начинают активно работать почки, человек чаще ходит в туалет. Вместе с мочой выводятся и полезные микроэлементы, и из-за этого с утра бывает сухость во рту. Нарушается водно-солевой баланс, человек теряет много жидкости, и наступает обезвоживание.

Неприятный запах изо рта

Организм выводит алкоголь не только через мочеполовую систему, но и с помощью дыхания. Запах перегара — это выходящие из легких пары альдегида. Сухость во рту, вызванная употреблением алкоголя, также способствует появлению запаха.

Головная боль, тремор рук

Вследствие обезвоживания происходит сужение кровеносных сосудов, повышается артериальное и внутричерепное давление, начинает болеть голова. Еще одна возможная причина головных болей — негативное влияние ацетальдегида на центральную нервную систему. По этой же причине возникает тремор рук.

Тошнота

Ощущение тошноты может появиться из-за того, что во время употребления алкоголя страдает желудочно-кишечный тракт.

Нарушение сна

Алкоголь снижает содержание в крови глутамина. Глутамин — жизненно необходимая аминокислота, строительный материал для белков, а также вещество, которое активизирует организм, превращаясь в возбуждающий нейромедиатор глутамат. Кроме того, глутамин влияет на процессы метаболизма глюкозы, которая обеспечивает мозг энергией и уменьшает стресс. Если уровень глутамина падает, организм начинает вырабатывать его активнее. К моменту, когда выпивший человек ложится отдыхать, уровень глутамина повышается в несколько раз, и из-за этого ему может быть сложно уснуть. Если все-таки удастся погрузиться в сон, то он будет поверхностным: человек будет периодически просыпаться, реагировать на любой шум, а с утра встанет разбитым и раздражительным.

Тревога

Алкоголь является депрессантом, и тревога на следующий день после его употребления — нормальное состояние. Даже если человек накануне ничего не натворил, хорошо провел вечер и все помнит, наутро он все равно может чувствовать себя подавленным. Это депрессивное состояние может сохраняться в течение дня — пока не восстановится чувствительность дофаминовых рецепторов.

Среди других неприятных проявлений похмелья: утомляемость, головокружение, боли в желудке, сопровождающиеся диареей, учащенное сердцебиение и перепады давления.

Сколько может длиться похмелье и от чего зависит его тяжесть?

Симптомы могут сохраняться около суток, но обычно этот период короче. На тяжесть и продолжительность похмелья могут влиять пол, вес, питание, образ жизни. Также имеют значение эффективность и скорость работы ферментов, отвечающих за расщепление этанола в печени. Причем эта особенность может передаваться по наследству.

Но в большей степени тяжесть похмелья зависит от количества выпитого. Также, согласно некоторым исследованиям, чаще его испытывают люди, которые пьют меньше и реже.

Чем опасно похмелье?

Употребление алкоголя и постинтоксикационный синдром могут усилить уже имеющиеся заболевания или оказать пагубное воздействие на организм. Если у человека есть кардиологическое заболевание, то возможно, что на фоне утреннего похмелья у него начнутся проблемы с сердцем. Если у кого-то заболевания желудочно-кишечного тракта, они тоже могут обостриться.

Если вы чувствуете какие-то боли, например, у вас колет в сердце или режет желудок, то лучше не затягивать с обращением к врачу.

Что поможет избавиться от похмелья?

Сорбенты. Если вы выпили алкоголь и боитесь, что завтра вам будет плохо, то сразу после застолья можно принять сорбенты — например, активированный уголь или «Полисорб». Утром, когда проявляются симптомы недомогания, прием сорбентов бессмысленен — в этот момент алкоголя в желудочно-кишечном тракте уже нет.

Вода. Одно из главных правил, если похмелье все-таки наступило, — пить много воды, чтобы справиться с интоксикацией, обезвоживанием и восстановить водно-солевой баланс.

Солевой раствор. В некоторых странах есть свои «проверенные» способы борьбы с похмельем. В России это почему-то рассол. На самом деле этот соленый раствор не принесет пользы. Специи, входящие в его состав, могут только повредить желудочно-кишечному тракту, которому уже и так пришлось перерабатывать алкоголь — а вместе с ним, скорее всего, какую-то жирную пищу вроде шашлыка. Вместо рассола лучше развести аптечный «Регидрон» или понемногу пить обыкновенный солевой раствор: чайную ложку соли залить литром теплой воды.

Легкая еда, которая не будет нагружать ЖКТ. Например, гречневая, овсяная или другая волокнистая каша на воде. Подойдут также вареная картошка, свежие овощи и фрукты. Главное — еда не должна быть жирной и жареной.

Витамин В1 (тиамин). Это один из главных витаминов, который используется в наркологии, когда нужно снять интоксикацию организма. Именно тиамин нейтрализует ацетальдегид и сбалансирует уровень глутамина, который мешает нам спать. Витамин В1 лучше принимать в жидком виде, разведя содержимое ампулы (50 мг) в небольшом количестве воды (50–70 мл). Для профилактики можно пропить его два-три дня — всего от четырех до шести ампул.

Душ — чтобы смыть пот, с которым алкоголь тоже выходит из организма.

Ибупрофен поможет избавиться от головной боли и снять основные симптомы.

А что не поможет?

Разрекламированные средства от похмелья — такой же медицинский маркетинг, который используется, например, для продвижения лекарств от гриппа и простуды с недоказанной эффективностью.

«Опохмелиться» тоже не поможет: новая порция алкоголя лишь продлит похмелье и может привести к запою. К сожалению, лекарства от похмелья в принципе не существует. Можно лишь попытаться снять основные симптомы, но окончательно избавиться от похмелья получится только спустя какое-то время, когда оно пройдет само — иначе говоря, когда организм окончательно выведет метаболиты алкоголя.

Можно ли выпивать так, чтобы потом не страдать?

Можно попробовать снизить градус напитка — например, вместо 16-градусного вина взять 9-градусное. Еще желательно поддерживать водный баланс — чередовать бокал вина и стакан воды. Но, к сожалению, безопасной дозы алкоголя не существует. Даже если выпить всего один бокал вина, этанол для организма — это яд. Так что самый эффективный способ избежать похмелья — совсем отказаться от алкоголя.