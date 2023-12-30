Число жертв российской атаки на Украину увеличилось до 39 человек

В результате массированной российской атаки на Украину 29 декабря погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, от ударов пострадали сотни гражданских объектов в 120 городах и селах. Зеленский добавил, что работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

«Всего из-за удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших», — написал он.

Ранее 30 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате российской атаки погибли 16 человек. Их тела достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Кличко назвал эту атаку «самой крупной по количеству жертв среди мирных жителей столицы». 1 января в городе объявлен днем ​​траура.

29 декабря Россия нанесла по Украине один из самых массированных ракетных ударов за все время войны. Под обстрел, в частности, попали Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков и Конотоп.

По словам Зеленского, всего по территории страны российские войска выпустили по меньшей мере 110 ракет. Как сообщал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», баллистическими, крылатыми и зенитными ракетами разных модификаций, а также дронами-камикадзе.

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