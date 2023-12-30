Белгород обстреляли второй раз за сутки. Есть погибшие 

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», — написал он в своем телеграм-канале.

В МЧС сообщили, что при обстреле погибли по меньшей мере десять человек. Еще 45 мирных жителей пострадали. Там также уточнили, что среди погибших один ребенок.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, как утверждается, последствий обстрела. На кадрах горит автомобиль, а также видны повреждения многоэтажного жилого дома. Видео с горящими автомобилями также опубликовало РИА «Новости».

Спустя 30 минут Гладков написал, что в городе «запущена сирена ракетной опасности» и все жители должны спуститься в укрытие. В свою очередь, в местных пабликах начали появляться сообщения о закрытых убежищах. Так, телеграм-канал «Белгород №1» со ссылкой на читателей написал, что подвалы были закрыты по адресу Ватутина, 22Б, а также на улице Белгородского полка, 46. Похожее сообщение появилось также в группе «типичный Белгород».

«РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. «Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются», — сказал собеседник издания.

Телеграм-канал Mash пишет, что удар пришелся в район торгового центра «Маяк». Рядом находится правительственные здания.

Поздно вечером 29 декабря Белгород также подвергся обстрелу. Один человек погиб в результате попадания снаряда в частный дом. Еще четверо получили ранения. Среди них десятилетний ребенок.

Обновлено в 16:58. Новость дополняется

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