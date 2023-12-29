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По меньшей мере 30 человек погибли и более 100 пострадали в результате российского удара по Украине

22:56 • 29.12.2023

В результате массированного удара России по украинским городам погибли по меньшей мере 30 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, еще 160 получили ранения. 

В ночь на 29 декабря российская армия обстреляла сразу несколько крупных украинских городов, включая Киев, Одессу, Днепр, Харьков, Львов и Конотоп. По словам президента Владимира Зеленского, из России по Украине было выпущено около 110 ракет. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», баллистическими, крылатыми и зенитными ракетами разных модификаций, а также дронами-камикадзе.  

Обломки ракет и дронов попадали в жилые дома. В Киеве была также повреждена станция метро Лукьяновская, которая использовалась как убежище. В Днепре пострадали здания ТЦ и роддома. В Харькове — в том числе здание медучреждения

Последний раз Россия наносила по Украине удар такого масштаба 15 ноября 2022 года.

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