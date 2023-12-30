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В Брянской области жертвой обстрела стал ребенок

14:51 • 30.12.2023

В Брянской области при обстреле погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз. 

По его словам, ВСУ обстреляли села Кистер и Борщово Погарского района области. «Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в своем телеграм-канале. 

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Белгорода. По его словам, снаряд попал в частный дом. Кроме того, он сообщил о четырех раненых, среди которых десятилетний ребенок. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области. У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Гладков. 

Об обстреле региона также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. «Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в ряде домов отсутствует свет. Разрушений нет», — добавил он в своем телеграм-канале. 

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