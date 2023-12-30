Власти сообщили об обстреле Белгорода и десятках сбитых дронов

Поздно вечером 29 декабря Белгород подвергся обстрелу. Есть погибший и раненые. Также в Минобороны отчитались о десятках сбитых беспилотников над несколькими российскими регионами.

Один человек погиб в результате попадания снаряда в частный дом в Белгороде. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате ракетной атаки были повреждены 14 автомобилей и 16 частных домов. В основном там выбило окна, но один из домов частично разрушился. Кроме того, повреждения получила система водообеспечения Белгорода. Обстрелам подверглись еще несколько районов региона.

Также в ночь на 30 декабря, как утверждают в Минобороны, силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

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